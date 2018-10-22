Юбилейный фестиваль Vivacello откроется в «Зарядье»

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11 ноября в Большом зеле Московского концертного зала «Зярядье» пройдет первый концерт X Международного фестиваля виолончельной музыки Vivacello. Художественный руководитель фестиваля – виолончелист Борис Андрианов.

На концерте 11 ноября состоятся мировая премьера пьесы Гии Канчели и российская премьера Концерта для виолончели с оркестром Сильвии Коласанти. Также в программе концерта «Танец-фантазия» для симфонического оркестра Бидзины Квернадзе и выступление Фестивального оркестра виолончелистов под упралением Давида Герингаса, который исполнит оригинальные произведения и аранжировки для ансамбля виолончелей.

14 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского пройдет вечер камерной музыки. Борис Андрианов, Кристоф Барати (скрипка), Борис Бровцын (скрипка), Максим Рысанов (альт), Данжуло Ишизака (виолончель) и Филипп Копачевский (фортепиано) исполнят первое «Элегическое трио» Рахманинова, Второй квартет Аренского и Квинтет до мажор Шуберта.

17 ноября на сцене Мультимедиа Арт Музея, Москва впервые в России выступит дуэт из Германии deepstrings. Штефан Браун (виолончель) и Анна-Кристин Шварц (виолончель, вокал) представят программу из собственных композиций и оригинальных переработок известных произведений.

21 ноября в Малом зале МКЗ «Зарядье» будет представлена программа из сочинений, имеющих один первоисточник — виолончельные сюиты Баха. Прелюдии ко всем шести сюитам, а также вдохновленные сюитами «Бах-вариации» литовского композитора Миндаугаса Урбайтиса уже исполнялись на втором фестивале Vivacello. В этом году они будут дополнены джазовыми вариациями на баховские темы Леонида Винцкевича. В «баховском марафоне» примут участие виолончелисты Борис Андрианов, Анна Кошкина, Эдгар Моро, Александр Рамм, Василий Степанов, а также Николай Винцкевич (саксофон) и Леонид Винцкевич (фортепиано).

Закроется фестиваль 23 ноября в Зале Чайковского исполнением двух крупных сочинений — «Тройного концерта» Бетховена (солисты — пианист Алексей Володин, скрипач Юлиан Рахлин и виолончелист Эдгар Моро) и симфонической поэмы «Дон Кихот» Рихарда Штрауса (солисты — альтистка Сара Макелрави и Борис Андрианов). Место за дирижерским пультом Российского национального оркестра займут по очереди Дмитрий Юровский и Юлиан Рахлин.

В программе фестиваля также занятия Vivacello-академии — мастер-классы Давида Герингаса, Данжуло Ишизаки и Эдгара Моро в Московской консерватории.

Кроме того, в этом году Vivacello впервые выйдет за пределы Москвы и России: концерты специальной программы фестиваля пройдут в Петербурге и Тбилиси.



