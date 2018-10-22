Американские документальные фильмы покажут в «Иллюзионе»

Кадр из фильма «Степ-дэнс» © CoolConnections

С 24 по 28 октября в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет Show US! – 8-й фестиваль документального кино США.

Как сообщают организаторы фестиваля, арт-объединение CoolConnections, на Show US! будут показаны пять фильмов:

Кроме того, в программе фестиваля мастер-класс выпускника киношколы Университета Южной Калифорнии, документалиста Джона Данэма «Жизнь в кино глазами документалиста». Режиссер расскажет о том, как искать героев для своей истории, сколько времени требуется на подготовку документального проекта и как выбрать между операторским искусством и кинорежиссурой. Модератор встречи — преподаватель Московской школы кино Виктория Белопольская.







