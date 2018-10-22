Американские документальные фильмы покажут в «Иллюзионе»Кадр из фильма «Степ-дэнс»© CoolConnections
С 24 по 28 октября в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет Show US! – 8-й фестиваль документального кино США.
Как сообщают организаторы фестиваля, арт-объединение CoolConnections, на Show US! будут показаны пять фильмов:
- «Партитура: Документальный фильм о музыке» (Score: A Film Music Documentary, 2016), реж. Мэтт Шрейдер
Голливудские композиторы рассказывают, как создавалась музыка к известным фильмам.
- «Артур Миллер: Писатель» (Arthur Miller: Writer, 2017), реж. Ребекка Миллер
Фильм о жизни Артура Миллера, снятый его дочерью.
- «Степ-дэнс» (STEP, 2017), реж. Аманда Липиц
«Баскетбольные мечты» эпохи #MeToo и Black Lives Matter
- «Бостон» (Boston, 2017), реж. Джон Данэм
История Бостонского марафона как история современности.
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«Робин Уильямс: Загляни в мою душу» (Robin Williams: Come Inside My Mind, 2018), реж. Марина Зенович
История успеха и история болезни знаменитого комика.
Кроме того, в программе фестиваля мастер-класс выпускника киношколы Университета Южной Калифорнии, документалиста Джона Данэма «Жизнь в кино глазами документалиста». Режиссер расскажет о том, как искать героев для своей истории, сколько времени требуется на подготовку документального проекта и как выбрать между операторским искусством и кинорежиссурой. Модератор встречи — преподаватель Московской школы кино Виктория Белопольская.
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