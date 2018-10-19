«Каро» запускает спецпрограмму в Петербурге

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23 октября в Петербурге начнутся показы специальной программы «Каро.Арт», посвященной авторскому, экспериментальному, классическому и культовому кино.

Все показы будут проходить в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс», расположенном в историческом здании Варшавского вокзала на набережной Обводного канала.

Программу откроют премьерные показы нового фильма Паоло Соррентино «Лоро» (23 октября) и лучший дебют «Кинотавра-2018», фильм «Глубокие реки» Владимира Битокова (25 октября).

После показа «Лоро» состоится обсуждение фильма с кинокритиком Егором Москвитиным. «Глубокие реки» представят автор картины и его учитель, Александр Сокуров.

«При планировании репертуара мы руководствуемся индивидуальным подходом к каждой площадке, и для гостей "Каро 9 Варшавский экспресс" мы подготовили специальную программу с учетом предпочтений петербургской публики», — говорит вице-президент по управлению кинопоказом сети «Каро» Майя Манерова.























