«Каро» запускает спецпрограмму в Петербурге© Kino.ru
23 октября в Петербурге начнутся показы специальной программы «Каро.Арт», посвященной авторскому, экспериментальному, классическому и культовому кино.
Все показы будут проходить в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс», расположенном в историческом здании Варшавского вокзала на набережной Обводного канала.
Программу откроют премьерные показы нового фильма Паоло Соррентино «Лоро» (23 октября) и лучший дебют «Кинотавра-2018», фильм «Глубокие реки» Владимира Битокова (25 октября).
После показа «Лоро» состоится обсуждение фильма с кинокритиком Егором Москвитиным. «Глубокие реки» представят автор картины и его учитель, Александр Сокуров.
«При планировании репертуара мы руководствуемся индивидуальным подходом к каждой площадке, и для гостей "Каро 9 Варшавский экспресс" мы подготовили специальную программу с учетом предпочтений петербургской публики», — говорит вице-президент по управлению кинопоказом сети «Каро» Майя Манерова.
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