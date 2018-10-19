Егор Рогалев представит на «Фабрике» выставку «Body Copyleft»

Егор Рогалев. Неузнавание © ЦТИ «Фабрика»

С 9 ноября по 25 ноября в московском Центре творческих индустрий «Фабрика» в программе «Фабричные мастерские. Сессия V» пройдет персональная выставка Егора Рогалева «Body Copyleft».

Выставка является частью одноименного долгосрочного проекта художника, сообщает сайт ЦТИ «Фабрика».

«Body Copyleft» — это набор критических практик, которые вскрывают коды технологий и обнажают эффекты их репрезентации и культурного доминирования. Автор проекта обращается к термину «техно-тело», введенному основоположницей киберфеминизма Донной Харруэй, которое в современности выступает не в роли пассивного материала, а функционирует как интерфейс, через который жизнь сегментируется и размещается в социальном пространстве в соответствии с доминирующими политическими моделями.

Актуальность темы проекта обусловлена историческим моментом. Начало XXI века было отмечено окончательным объединением разнородных наработок в области биотехнологий, хирургии и эндокринологии с современными формами репрезентации тела (фотография, кинематограф, реклама и кибернетика). Пересекаясь в повседневности на самых различных уровнях, эти практики формируют новые «жидкие» или «желеобразные» и даже «сыпучие» формы телесного контроля. Технологии проникают в тела, растворяются в них, становятся их неотъемлемой частью.

На выставке будут представлены две части проекта Егора Рогалева «Body Copyleft»:

«Неузнавание» — задумана в формате масштабной инсталляции и выполнена в мастерской художника на «Фабрике»;

«Распознавание» — реализована в виде серии экспериментальных графических работ, выполненных в эстетике ситуационистского плаката и тематизирующих различные гибридные и мутирующие модели тела и гендера, не вписывающиеся в нормативные представления.

Выставку будет сопровождать тематическая ридинг-группа.

Выставка проводится при поддержке Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина и информационного портала ArtTube



