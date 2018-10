Новое пространство Театра наций начинает цикл интеллектуальных марафонов

8 ноября в Новом пространстве Театра наций в Москве откроется цикл интеллектуальных марафонов «HOW LONG IS NOW» с участием российских экспертов в различных областях культуры и искусства.

«Тема пилотного выпуска HOW LONG IS NOW — "Что современно?" — отсылает к названию программного эссе известного итальянского философа Джорджо Агамбена», — сообщают организаторы цикла на сайте Театра наций.

Современниками кого и чего мы являемся?

Что вообще значит «быть современником» — и «быть современным»?

Где по состоянию на конец 2018 года в подотчетных экспертам областях заканчивается «сегодня» и начинается «завтра»?

Где проходит граница между «современностью» и «будущим» — и как сегодня выражает себя пресловутый «дух времени»?

Ответы на эти вопросы будут искать участники ноябрьского марафона — кинокритик Антон Долин, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, философ Виталий Куренной, основатель журнала «Афиша» и идейный вдохновитель института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер, культуролог, руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин и музыкальный критик Максим Семеляк.

Куратор проекта — театральный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.