Новое пространство Театра наций начинает цикл интеллектуальных марафонов© 1997, Globalodromia / FILOART
8 ноября в Новом пространстве Театра наций в Москве откроется цикл интеллектуальных марафонов «HOW LONG IS NOW» с участием российских экспертов в различных областях культуры и искусства.
«Тема пилотного выпуска HOW LONG IS NOW — "Что современно?" — отсылает к названию программного эссе известного итальянского философа Джорджо Агамбена», — сообщают организаторы цикла на сайте Театра наций.
- Современниками кого и чего мы являемся?
- Что вообще значит «быть современником» — и «быть современным»?
- Где по состоянию на конец 2018 года в подотчетных экспертам областях заканчивается «сегодня» и начинается «завтра»?
- Где проходит граница между «современностью» и «будущим» — и как сегодня выражает себя пресловутый «дух времени»?
Ответы на эти вопросы будут искать участники ноябрьского марафона — кинокритик Антон Долин, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, философ Виталий Куренной, основатель журнала «Афиша» и идейный вдохновитель института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер, культуролог, руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин и музыкальный критик Максим Семеляк.
Куратор проекта — театральный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.
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