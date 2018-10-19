Выставка об Институте Изостат откроется в Москве

С 24 октября по 16 декабря в галерее «На Шаболовке» Объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет выставка, посвященная истории Всесоюзного института изобразительной статистики – Института Изостат.

Всесоюзный институт изобразительной статистики советского строительства и хозяйства открылся в 1931 году, в качестве научных консультантов в Москву были приглашены философ Отто Нейрат и график Герд Арнц, создатели «венского метода наглядного обучения», позднее получившего название Isotype.

Институт Изостат был организован как научно-методологический центр, но самый заметный след в истории оставила его издательская деятельность. За десять лет работы Институтом Изостат было выпущено несколько десятков альбомов, брошюр и плакатов. При участии «венской группы» вышли «Социализм на стройке» (1933) и «Авиация и воздухоплавание» (1934). После 1935 года на смену демократичным изданиям первой половины 1930-х пришли парадные альбомы. Самое известное издание Института Изостат этого периода — «Москва реконструируется» (1938) Александра Родченко и Варвары Степановой. В 1940 году Институт Изостат был ликвидирован.

Выставка «Изостат» (кураторы — Надежда Андрианова и Евгения Хает) впервые восстанавливает историю института на материале сохранившихся архивных документов.

В экспозицию войдут издания Института Изостат и отдела изобразительной статистики ЛЕНИЗОГИЗа, публикации Венского социально-экономического музея, образцы изобразительной статистики и инфографики 1920-х — 1930-х годов, копии и подлинные архивные документы. История Института Изостат будет показана на фоне исторической хроники.

В выставке примут участие Государственный архив Российской Федерации, Государственный центральный музей современной истории России, Научная библиотека МГУ, Российская государственная библиотека, Российский государственный архив экономики, Центральный государственный архив города Москвы. Союз филокартистов, Музей индустриальной культуры.



