 
17:42 18 октября 2018Новости
3730
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«Зимние братья» выходят в российский прокат

News_detailed_picture© «Иноекино»

Сегодня, 18 октября, компания «Иноекино» выпускает в прокат в двадцати городах России, а также в Минске фильм датско-исландского режиссера Хлинюра Палмасона «Зимние братья».

Картина будет идти в кинотеатрах Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Магнитогорска, Минска, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Сургута, Томска, Тулы, Саратова и Ярославля, сообщает сайт компании «Иноекино».

«Яркий дебют Хлинюра Палмасона, чье творчество заметно выделяется из контекста современного скандинавского кино. Начав карьеру в качестве видеохудожника, он перенес на киноэкраны особенное отношение к визуальной форме. В его фильмах, в том числе, в "Зимних братьях", сочетаются разные типы изображения (цифра и пленка), экспериментам подвергаются цвет, темп, композиция, что позволяет Палмасону сделать ощутимым мир изолированного безвременья, в котором повседневная жизнь легко обращается сюрреалистичным кошмаром».

Премьера фильма «Зимние братья» состоялась на Международном кинофестивале в Локарно в 2017 году, где фильм получил награды в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший европейский фильм», а также призы молодежного и экуменического жюри. В том же году картина участвовала в Международном кинофестивале в Торонто, а также была удостоена премии «Бодиль» как лучший датский фильм 2017 года.

  • «Зимние братья» (Winter Вrothers / Vinterbrødre, Дания-Исландия, 2017)
    Режиссер: Хлинюр Палмасон
    Оператор: Мария фон Хаусвольф («Родители» Кристиана Тафдрупа)
    Композитор: Токе Бронсон Один
    В ролях: Ларс Миккельсен («Убийство», «Шерлок», «Карточный домик»), Эллиотт Кроссет Хов («Мост»), Саймон Сирс («Обман»), Виктория Кармен Сонн («Ты и я навсегда»)
    Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты
    Жанр: драма, детектив
    Возрастное ограничение: 18+

    Синопсис: История двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте, разворачивается на фоне безлюдных индустриальных и лесных пейзажей. Эмиль, аутсайдер и одиночка, сбывает товарищам нелегальный самогон, который делает из украденных с завода химикатов. Нереализованная страсть к живущей по соседству девушке Анне провоцирует ссору с его старшим братом Йоханом. Кроме того, именно Эмиль оказывается под подозрением, когда один из рабочих вдруг серьезно заболевает. Вражда, вспыхнувшая между ним и другими рабочими обнажает страх и агрессию, таящиеся внутри благополучного, на первый взгляд, мира. Боль от предательства и непонимания расшатывает и без того нестабильные чувства Эмиля, превращая его существование в яростную борьбу против всех.
Комментарии


Сегодня на сайте

Что слушать в октябре — 2Современная музыка
Что слушать в октябре — 2 

Примечательные альбомы из России и Украины: русский народный хоррор IC3PEAK, интимная дискотека от дуэта «Мы», черный гоп-метал Uratsakidogi, европейский фри-джаз «Брома» и другие

18 октября 20183870