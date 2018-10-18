«Зимние братья» выходят в российский прокат

Сегодня, 18 октября, компания «Иноекино» выпускает в прокат в двадцати городах России, а также в Минске фильм датско-исландского режиссера Хлинюра Палмасона «Зимние братья».

Картина будет идти в кинотеатрах Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Магнитогорска, Минска, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Сургута, Томска, Тулы, Саратова и Ярославля, сообщает сайт компании «Иноекино».

«Яркий дебют Хлинюра Палмасона, чье творчество заметно выделяется из контекста современного скандинавского кино. Начав карьеру в качестве видеохудожника, он перенес на киноэкраны особенное отношение к визуальной форме. В его фильмах, в том числе, в "Зимних братьях", сочетаются разные типы изображения (цифра и пленка), экспериментам подвергаются цвет, темп, композиция, что позволяет Палмасону сделать ощутимым мир изолированного безвременья, в котором повседневная жизнь легко обращается сюрреалистичным кошмаром».

Премьера фильма «Зимние братья» состоялась на Международном кинофестивале в Локарно в 2017 году, где фильм получил награды в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший европейский фильм», а также призы молодежного и экуменического жюри. В том же году картина участвовала в Международном кинофестивале в Торонто, а также была удостоена премии «Бодиль» как лучший датский фильм 2017 года.