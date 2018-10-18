«Зимние братья» выходят в российский прокат© «Иноекино»
Сегодня, 18 октября, компания «Иноекино» выпускает в прокат в двадцати городах России, а также в Минске фильм датско-исландского режиссера Хлинюра Палмасона «Зимние братья».
Картина будет идти в кинотеатрах Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Магнитогорска, Минска, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Сургута, Томска, Тулы, Саратова и Ярославля, сообщает сайт компании «Иноекино».
«Яркий дебют Хлинюра Палмасона, чье творчество заметно выделяется из контекста современного скандинавского кино. Начав карьеру в качестве видеохудожника, он перенес на киноэкраны особенное отношение к визуальной форме. В его фильмах, в том числе, в "Зимних братьях", сочетаются разные типы изображения (цифра и пленка), экспериментам подвергаются цвет, темп, композиция, что позволяет Палмасону сделать ощутимым мир изолированного безвременья, в котором повседневная жизнь легко обращается сюрреалистичным кошмаром».
Премьера фильма «Зимние братья» состоялась на Международном кинофестивале в Локарно в 2017 году, где фильм получил награды в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший европейский фильм», а также призы молодежного и экуменического жюри. В том же году картина участвовала в Международном кинофестивале в Торонто, а также была удостоена премии «Бодиль» как лучший датский фильм 2017 года.
- «Зимние братья» (Winter Вrothers / Vinterbrødre, Дания-Исландия, 2017)
Режиссер: Хлинюр Палмасон
Оператор: Мария фон Хаусвольф («Родители» Кристиана Тафдрупа)
Композитор: Токе Бронсон Один
В ролях: Ларс Миккельсен («Убийство», «Шерлок», «Карточный домик»), Эллиотт Кроссет Хов («Мост»), Саймон Сирс («Обман»), Виктория Кармен Сонн («Ты и я навсегда»)
Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты
Жанр: драма, детектив
Возрастное ограничение: 18+
Синопсис: История двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте, разворачивается на фоне безлюдных индустриальных и лесных пейзажей. Эмиль, аутсайдер и одиночка, сбывает товарищам нелегальный самогон, который делает из украденных с завода химикатов. Нереализованная страсть к живущей по соседству девушке Анне провоцирует ссору с его старшим братом Йоханом. Кроме того, именно Эмиль оказывается под подозрением, когда один из рабочих вдруг серьезно заболевает. Вражда, вспыхнувшая между ним и другими рабочими обнажает страх и агрессию, таящиеся внутри благополучного, на первый взгляд, мира. Боль от предательства и непонимания расшатывает и без того нестабильные чувства Эмиля, превращая его существование в яростную борьбу против всех.
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