В ФСБ заявили о необходимости контролировать интернет

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Сегодня, 18 октября, первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — цитирует Смирнова «Интерфакс».

Это заявление прозвучало в Бишкеке, где проходило 33-е заседание Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

По словам первого замдиректора ФСБ, на заседании было проработано решение, создающее «необходимые условия эффективного сотрудничества компетентных органов в мониторинге глобального информационного пространства на предмет таких угроз».

«Постоянный мониторинг интернета, имею в виду, конечно, только проблемы, связанные с терроризмом или с экстремизмом или с организованной преступностью», — уточнил Смирнов.























