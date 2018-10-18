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Zaz начнет мировое турне с России

News_detailed_picture© zazofficial.com

В начале февраля 2019 года выступлениями в Петербурге и Москве откроется мировое турне французской певицы Zaz в поддержку ее нового альбома «Effet miroir».

Концерт в Петербурге состоится 4 февраля в БКЗ «Октябрьский», концерт в Москве — 6 февраля в «Крокус Сити Холле».

Четвертый студийный альбом Zaz «Effet miroir» был записан в Париже, Брюсселе и Монреале, он выходит 16 ноября.

Zaz уже выпустила первый сингл с нового альбома — «Qué vendrá», исполненный на французском и испанском языках.

«Для меня эта песня похожа на прогулку по дороге жизни, — рассказывает певица. — Название отражает те последние восемь лет, которые я провела в дороге выступая по всему миру, и напоминает мне обо всех встречах, которые произошли со мной за это время».













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