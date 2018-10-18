Фильм «Человек, который удивил всех» покажут в Петербурге

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21 октября в Большом зале петербургского Дома кино режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов представят свой фильм «Человек, который удивил всех».

В этом году «Человек, который удивил всех» стал единственным российским фильмом, отобранным в конкурсную программу 75-го Венецианского международного кинофестиваля. По итогам фестиваля Наталья Кудряшова, сыгравшая главную героиню, получила приз программы «Горизонты» за лучшую женскую роль.

«Человек, который удивил всех» ( Россия-Эстония-Франция, 2018)

Режиссеры и автры сценария: Наталья Меркулова, Алексей Чупов

Оператор: Март Таниэль

В ролях: Евгений Цыганов, Наталья Кудряшова, Юрий Кузнецов, Павел Майков, Василий Попов

Синопсис:

Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.

21 октября в Доме кино фильм «Человек, который удивил всех» представят режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов и актеры Юрий Кузнецов и Наталья Кудряшова. После показа состоится обсуждение фильма с журналисткой радиостанции «Эхо Москвы» Татьяной Троянской и съемочной группой.

В российский прокат картина выходит 25 октября.



