Биеннале «Артмоссфера» продлена на две недели

В этой инсталляции участники немецкой граффити-команды 1UP составили ее имя из телефонов, которыми они пользовались последние несколько лет, создавая нелегальные уличные рисунки © Артмоссфера

Основной проект III Биеннале искусства уличной волны «Артмоссфера» до 31 октября продолжит работу в Большом винохранилище Центра современного искусства «Винзавод» в Москве.

На выставке «OFFLINE: Основной проект III Биеннале искусства уличной волны АРТМОССФЕРА» представлены работы более 40 российских и зарубежных авторов, созданные начиная с 20 августа в арт-резиденции в Москве.

Среди зарубежных участников основного проекта Марта Купер (США), представители скандинавской граффити-сцены Finsta и EGS и американская художница FAITH XLVII, среди российских — Алексей Luka, Анатолий Акуе, Иван Найнти, Владимир Абих и другие, а также арт-группа «Злые» из Екатеринбурга и Эльдар Ганеев из краснодарской арт-группировки ЗИП.

Тема основного проекта и всей биеннале «Артмоссфера-2018» — «OFFLINE» — продиктована усталостью от нарастающего информационного потока в мире, где физическая реальность приобретает статус событийной периферии — коммуникация, познание, секс, война и даже искусство сегодня реализуются преимущественно «онлайн». Художники сформулировали собственный ответ вызовам цифрового мира, опираясь на ДНК свободной и независимой уличной культуры.

В ближайшее выходные — 20 и 21 октября — кураторские экскурсии по выставке проведут соосновательницы биеннале Юлия Василенко и Сабина Чагина.







