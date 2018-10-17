Алексей Сальников встретится с читателями в «Пионере»

© Sputnik Эстония

24 октября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится встреча с писателем Алексеем Сальниковым.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов, редактор проекта «Полка» Лев Оборин и главный редактор сайта «Горький» Константин Мильчин обсудят с писателем две его опубликованные книги — «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Отдел», а также журнальную публикацию нового, пока не изданного романа «Опосредованно».

Что происходит с языком в постсоветской прозе? Как живут постсоветские персонажи в провинции? О чем роман «Опосредованно»? Как формируется невротическая эстетика, почему нормальность становится роскошью и в какой культурный, общественный и литературный контекст можно поставить романы Алексея Сальникова .

На встрече можно будет купить книги «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Отдел» по специальной цене и подписать их у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.







