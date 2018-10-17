В ВШЭ пройдет конференция к 50-летию событий 1968 года

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С 25 по 27 октября на факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ состоится международная междисциплинарная конференция «Эхо 1968 года. Пятьдесят лет спустя: 1968/2018», посвященная научной рефлексии событий 1968 года, их влиянию на развитие современного общества и гуманитарной науки.

На конференции будут рассмотрены политические катастрофы 1968 года и их последствия, параллелизм событий конца 1960-х в Европе и СССР, влияние идей «шестидесятников» на развитие современного общества и гуманитарной мысли, новые институты, новая образовательная политика, новый язык в искусстве.

В конференции примут участие ученые, писатели, журналисты и деятели культуры: Николай Богомолов, Олег Будницкий, Борис Гаспаров, Лев Гудков, Гасан Гусейнов, Максим Кронгауз, Мариэтта Чудакова, Александр Филиппов, Евгений Ясин.

Конференция будет сопровождаться выставкой, подготовленной на основе архивных материалов России и Чехии — рассекреченных документов из фондов ЦК КПСС, новых материалов Госархива РФ, листовок и плакатов, висевших на улицах Праги. Впервые в России будут показаны картины чешского художника Иржи Йирасека, посвященные вторжению советских войск.

Организаторы конференции: Школа филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Посольство Республики Чехия в России, Германский исторический институт в Москве, Центр франко-российских исследований, Международный Мемориал, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив новейшей истории, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный архив социально-политической истории, Национальный музей Республики Чехия, Киноархив Республики Чехия, Библиотека Libri Prohibiti.







