Госдума утвердила изменения в закон о кинофестивалях

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Сегодня, 17 октября, Госдума в первом чтении поддержала поправки в закон, регулирующий показ на кинофестивалях фильмов без прокатного удостоверения.

Как сообщает ТАСС, теперь проводящимся в России международным кинофестивалям для того, чтобы показывать на фильмы без прокатного удостоверения, не требуется иметь конкурсную программу и жюри.

Кроме того, до 15 дней продлен период показа фильмов, а количество показов увеличено до пяти. При этом вводится минимальная продолжительность кинофестиваля — 3 дня.

Правительственный законопроект о совершенствовании правового регулирования проката и показа фильмов на территории России был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении в июле 2018 года.

В новом законе кинофестиваль определялся как «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов», в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри.

Законом устанавливалось, что в случае показа фильма на кинофестивале, который проходит на территории РФ и включает в себя конкурсную программу, «прокатное удостоверение не будет требоваться», но общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более 10 дней, а самих показов может быть не больше двух.

Представители киноотрасли высказывали опасения, что новые правила показа фильмов без прокатных удостоверений ставят под удар фестивали, не имеющие конкурсной программы и жюри, прежде всего, ретроспективы.

Законопроект, смягчающий положения нового закона, в сентябре внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской.

По ее словам, предложенные депутатами поправки не затрагивают порядок формирования переченя кинофестивалей, который составляет Министерство культуры РФ. «Перечень Минкульта мы не меняем... Как только начнут поступать заявки, они начнут формировать перечень, а как они будут формировать требования к этому перечню — это вопрос к министерству», — сказала Ямпольская.

Она также пояснила «Интерфаксу», что «своим подзаконным актом профильное министерство создаст ряд дополнительных требований к международным кинофестивалям, и я очень надеюсь, что эти фильтры будут поставлены там». В связи с этим Ямпольская отметила, что «есть законы в Российской Федерации, которые ограждают нас от экстремистского кино, от кино, которое несет не те ценности, которые нам хотелось бы».



