Перукуа споет в Москве

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21 октября в московском клубе «Известия Hall» состоится концерт австралийской поп-певицы Перукуа.

«Она начинала с традиционного джаза, прославившись на своей родине — в Австралии. Потом жила в Америке, приобщаясь к культуре коренного населения, сочетая в музыке и индейские мотивы, и соул. Позже сотрудничала с поп-продюсерами и аранжировщиками, создавшими альбомы Кристины Агилеры, Coldplay и Эми Уайнхаус, искала себя в блюзе, лаунже», — сообщают организаторы концерта.

Они отмечают большую популярность певицы в России: за последние годы Перукуа выступала на фестивале «Усадьбе Jazz» и в «Крокус Сити Холле», в эфире Первого канала российского телевидения. Под впечатлением от поездки в нашу страну певица записала сингл «Russian Soul».

По информации сайта peruquois.ru, выступление в «Известия Hall» станет первым клубным концертом певицы в России. На нем она представит свою новую концертную программу «Голос в движении».



















