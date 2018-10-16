Участники конференции «Гаража» переосмыслят понятие современности

© Музей современного искусства «Гараж»

26 и 27 октября состоится 6-я международная конференция Музея современного искусства «Гараж». Конференция посвящена критическому переосмыслению понятия современности, новые трактовки которого предложат философы, социологи и теоретики культуры.

Особое внимание будет уделено новой концепции историчности, переопределяющей отношения между прошлым и будущим, сообщает сайт музея «Гараж».

Доклады первого дня конференции будут посвящены феноменам анахронизма в современной культуре и политике, а также наследию ряда мыслителей XX века (таких, как Вальтер Беньямин, Антонио Грамши и Карл Поланьи), без которых сложно представить актуальные дебаты об историческом времени.

Второй день конференции будет посвящен различным аспектам понятия «политика времени», определяющего нынешнее понимание истории.

Участники: Бербер Бевернаж, Бригитте Зёльх, Хельге Йордхейм, Крис Лоренц, Артемий Магун, Аттила Мелех, Витторио Морфино, Валид Садек, Ирина Сандомирская, Золтан Болдижар Симон, Джалал Туфик, Виктория Фарелд, Асад Хайдер, Сами Хатиб.

Интервенции: Таус Махачева, Хаим Сокол

Кураторы: Илья Будрайтскис, Андрей Олейников, Снежана Кръстева

Вход свободный по предварительной регистрации.



