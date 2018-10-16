МАММ представит «Московский альбом» Виктора Пивоварова

МАММ представит «Московский альбом» Виктора ПивовароваВиктор Пивоваров. Мастерская Кабакова. Из альбома «Действующие лица». 1996© Виктор Пивоваров
24 октября в Мультимедия Арт Музее, Москва (МАММ) откроется выставка «Московский альбом» одного из основателей московского романтического концептуализма Виктора Пивоварова.
Как сообщает сайт МАММ, в экспозицию войдет новый живописный цикл художника «Москва, Москва!» (2017), а также его знаменитые альбомы «Действующие лица» (1996), «Если» (1995) и «Флоренция» (2005–2010).
Выставка «Московский альбом» (куратор — Анна Зайцева) будет сопровождаться звуковой инсталляцией из сохранившихся аудиозаписей лекций Мераба Мамардашвили, Александра Пятигорского, Генриха Сапгира и других философов, писателей, поэтов, чья жизнь и творчество связаны с творчеством самого художника.
«...Я попробовал передать ту всеобщую энергию, которая объединяла московских художников и поэтов, создававших послевоенный Московский миф, передать то, как пишет Мамлеев, "страстное желание выйти за пределы ординарного человеческого сознания, которое ощущалось как тюрьма"», — рассказывает Виктор Пивоваров.
Выставка «Московский альбом» в МАММ продлится до 3 февраля 2019 года.
новости
Вчера
18:19Участники конференции «Гаража» переосмыслят понятие современности
16:43Объявлены номинанты Jager Music Awards
16:27МАММ представит «Московский альбом» Виктора Пивоварова
15:40Beat Film Festival продолжает юбилейные спецпоказы
13:27В Тургеневке состоится спектакль-читка «Ленц» по повести Бюхнера
12:46Илья Лагутенко: V-ROX возродится в новом формате
12:11Фестиваль имени Юлиана Ситковецкого пройдет в Москве
11:05Дом-музей Чехова закроется на реставрацию
15 октября 2018
18:09В Петербурге пройдет фотовыставка о Дэвиде БоуиВсе новости