МАММ представит «Московский альбом» Виктора Пивоварова

Виктор Пивоваров. Мастерская Кабакова. Из альбома «Действующие лица». 1996 © Виктор Пивоваров

24 октября в Мультимедия Арт Музее, Москва (МАММ) откроется выставка «Московский альбом» одного из основателей московского романтического концептуализма Виктора Пивоварова.

Как сообщает сайт МАММ, в экспозицию войдет новый живописный цикл художника «Москва, Москва!» (2017), а также его знаменитые альбомы «Действующие лица» (1996), «Если» (1995) и «Флоренция» (2005–2010).

Выставка «Московский альбом» (куратор — Анна Зайцева) будет сопровождаться звуковой инсталляцией из сохранившихся аудиозаписей лекций Мераба Мамардашвили, Александра Пятигорского, Генриха Сапгира и других философов, писателей, поэтов, чья жизнь и творчество связаны с творчеством самого художника.

«...Я попробовал передать ту всеобщую энергию, которая объединяла московских художников и поэтов, создававших послевоенный Московский миф, передать то, как пишет Мамлеев, "страстное желание выйти за пределы ординарного человеческого сознания, которое ощущалось как тюрьма"», — рассказывает Виктор Пивоваров.

Выставка «Московский альбом» в МАММ продлится до 3 февраля 2019 года.



















