В Тургеневке состоится спектакль-читка «Ленц» по повести Бюхнера

Повесть «Ленц» была впервые опубликована в 1839 году в журнале Telegraph für Deutschland © Georg Büchner Portal

27 октября проект «Вдумчивые чтения» и Гёте-Институт в Москве организуют в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева вечер «Неизвестная депрессия», на котором актеры Виктор Вержбицкий (Россия) и Томас Мельхорн (Германия) представят спектакль-читку «Ленц» в постановке Валерии Устиновой по повести Георга Бюхнера.

Как сообщает Гёте-Институт, в программе вечера также дискуссия о проблеме депрессии в городской среде. Психологи, психиатры, сотрудники скорой помощи, филологи и культурологи обсудят тему «Психика между нормой и патологией: что мы знаем об этом».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

«Георг Бюхнер (1813–1837) известен нам как литературный гений XIX века, — пишут организаторы вечера. — Кроме того, Бюхнер изучал естественные науки и медицину, был политически очень активным человеком. Прошло почти 200 лет после его смерти, но его работы по-прежнему притягивают ученых и художников, остаются интересными и актуальными для нашего времени. Премия Бюхнера — наивысшая награда Германии в области прозы. В образе Якоба Ленца Георг Бюхнер создал противоречивую, одинокую и психологически очень яркую личность, которая вдохновила московского режиссера Валерию Устинову на постановку».

Театральная версия «Ленца» была впервые представлена российскому зрителю проектом «Вдумчивые чтения» в программе Года Германии в России.















