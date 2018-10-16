Илья Лагутенко: V-ROX возродится в новом формате

Международный музыкальный фестиваль V-ROX, который проводился во Владивостоке в 2013-2017 годах, будет возрожден в 2019 году и пройдет в новом формате, сообщил лидер группы «Мумий Тролль», инициатор и куратор фестиваля Илья Лагутенко.

«У нас уже есть вполне оформившиеся идеи и планы на V-ROX 2019 в новом формате», — цитирует Лагутенко ТАСС.

«Несмотря на успех фестиваля у публики и его общественное признание, последние два года были связаны с непрекращающимися финансовыми трудностями. "Ноги" у которых растут, в свою очередь, из глобальных политических и экономических проблем в обществе», — сказал Лагутенко.

В этом году V-ROX не состоялся, хотя организаторы «пытались найти финансовую поддержку у бизнес-структур, у местных администраций и даже у министерств».

«Надо было честно сказать себе, что задуманный нами формат международного креативного общения в разных областях современного искусства несколько опередил свое время», — признал инициатор фестиваля.

Международный фестиваль V-ROX был создан в 2013 году как шоукейс молодых рок-музыкантов Азиатско-Тихоокеанского региона и конференция о проблемах музыкальной индустрии и культурного менеджмента. Фестиваль проводился ежегодно в течение пяти лет, в 2017 году на V-ROX во Владивосток приехали музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран.







