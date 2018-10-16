Фестиваль имени Юлиана Ситковецкого пройдет в Москве

© Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego

С 30 октября по 28 ноября в Большом зале Московской консерватории состоятся концерты фестиваля имени Юлиана Ситковецкого (1925-1958).

На концертах фестиваля выступят скрипачи Массимо Кварта (Италия), Арабелла Штайнбахер (Германия), Клара Джуми Кан (Корея-Германия) и Валерия Абрамова, альтист Юрий Башмет, а также камерные оркестры «Солисты Венеции» и «Солисты Москвы».

Фестиваль откроют «Солисты Венеции» программой, подготовленной к 150-летию Джоаккино Россини. Сам концерт 30 октября музыканты посвятят памяти основателя и бессменного дирижера оркестра Клаудио Шимоне, который умер 6 сентября 2018 года. В память о своем основателе оркестр будет выступать без дирижера.

7 ноября, в день рождения Юлиана Ситковецкого, состоится гала-концерт «Скрипач на все времена». Клара Джуми Кан, Массимо Кварта и Валерия Абрамова в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета исполнят сочинения Мендельсона, Паганини, Равеля и Чайковского.

Заключительный концерт фестиваля состоится 28 ноября. В исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета прозвучат произведения Моцарта — «Маленькая ночная серенада», Концерт №5 для скрипки с оркестром и Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром. Солисткой в Пятом скрипичном концерте выступит Арабелла Штайнбахер.











