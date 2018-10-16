Дом-музей Чехова закроется на реставрацию© Культура.рф
1 ноября в связи с началом реставрации закроется для посетителей Дом-музей А.П. Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве, отдел Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.
Как сообщает сайт Гослитмузея, в 2018–2019 годах будет проведено обследование здания Дома-музея А.П. Чехова, для него будут создан инновационный 3D-проект инженерных сетей.
С весны 2019 года и до окончания ремонтно-реставрационных работ материалы чеховской коллекции Гослитмузея можно будет увидеть в другом его отделе — Доме И.С. Остроухова в Трубниковском переулке, где отчасти будет воссоздана и обстановка дома на Садовой-Кудринской.
Отреставрированный Дом-музей А.П. Чехова планируется открыть для посещения в конце 2020 — начале 2021 года.
Дом-музей А.П. Чехова в каменном двухэтажном флигеле на Садовой-Кудринской улице открылся в 1954 году. В этом доме писатель жил с лета 1886 года до отъезда на остров Сахалин в апреле 1890 года, здесь были написаны пьесы «Иванов», «Леший», «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Трагик поневоле» и «Татьяна Репина», повести «Степь», «Огни» и «Скучная история», многие рассказы.
В музее воссозданы гостиная, кабинет писателя, спальня, комната его брата Михаила и сестры Марии, представлены прижизненные издания Чехова, раритетное собрание фотографий писателя и его окружения, предметов из чеховской семьи, коллекция театральных афиш и фототипий. Чеховское собрание Гослитмузея является вторым по величине и значимости в мире после Дома-музея А.П. Чехова в Ялте.
новости
Вчера
18:19Участники конференции «Гаража» переосмыслят понятие современности
16:43Объявлены номинанты Jager Music Awards
16:27МАММ представит «Московский альбом» Виктора Пивоварова
15:40Beat Film Festival продолжает юбилейные спецпоказы
13:27В Тургеневке состоится спектакль-читка «Ленц» по повести Бюхнера
12:46Илья Лагутенко: V-ROX возродится в новом формате
12:11Фестиваль имени Юлиана Ситковецкого пройдет в Москве
11:05Дом-музей Чехова закроется на реставрацию
15 октября 2018
18:09В Петербурге пройдет фотовыставка о Дэвиде БоуиВсе новости