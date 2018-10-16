Дом-музей Чехова закроется на реставрацию

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1 ноября в связи с началом реставрации закроется для посетителей Дом-музей А.П. Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве, отдел Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.

Как сообщает сайт Гослитмузея, в 2018–2019 годах будет проведено обследование здания Дома-музея А.П. Чехова, для него будут создан инновационный 3D-проект инженерных сетей.

С весны 2019 года и до окончания ремонтно-реставрационных работ материалы чеховской коллекции Гослитмузея можно будет увидеть в другом его отделе — Доме И.С. Остроухова в Трубниковском переулке, где отчасти будет воссоздана и обстановка дома на Садовой-Кудринской.

Отреставрированный Дом-музей А.П. Чехова планируется открыть для посещения в конце 2020 — начале 2021 года.

Дом-музей А.П. Чехова в каменном двухэтажном флигеле на Садовой-Кудринской улице открылся в 1954 году. В этом доме писатель жил с лета 1886 года до отъезда на остров Сахалин в апреле 1890 года, здесь были написаны пьесы «Иванов», «Леший», «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Трагик поневоле» и «Татьяна Репина», повести «Степь», «Огни» и «Скучная история», многие рассказы.

В музее воссозданы гостиная, кабинет писателя, спальня, комната его брата Михаила и сестры Марии, представлены прижизненные издания Чехова, раритетное собрание фотографий писателя и его окружения, предметов из чеховской семьи, коллекция театральных афиш и фототипий. Чеховское собрание Гослитмузея является вторым по величине и значимости в мире после Дома-музея А.П. Чехова в Ялте.







