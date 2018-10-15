Премию Casta Diva вручат в Москве© Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова
Сегодня, 15 октября, в московском театре Новая опера имени Е.В. Колобова состоятся церемония награждения и гала-концерт лауреатов российской оперной премии Casta Diva.
В церемонии примут участие театры-лауреаты — Большой театр и Пермский театр оперы и балета, сообщает сайт Новой оперы.
Участники концерта: Зарина Абаева, Ильдар Абдразаков, Анна Аглатова, Агунда Кулаева, Владислав Сулимский, Константин Сучков, Алексей Татаринцев, Дмитрий Ульянов, Виктория Яровая и оркестр театра Новая Опера под управлением Андрея Лебедева. В исполнении лауреатов премии Casta Diva разных лет, солистов театров-победителей и солистов театра Новая опера прозвучат арии и дуэты из опер Генделя, Россини, Доницетти, Верди, Гуно и Бородина.
Casta Diva — первая в России специальная оперная премия, она учреждена к 400-летию оперы в 1996 году. Основатель премии и председатель жюри — историк, теоретик и критик оперного искусства, автор трехтомной энциклопедии «Хроника мировой оперы», помощник директора Новой оперы по творческим вопросам Михаил Мугинштейн.
Лауреатами премии Casta Diva за 2017 год стали хор musicAeterna (номинация «Событие года»), опера «Альцина» в Большом театре (номинация «Спектакль года»), опера «Проза» Владимира Раннева в «Электротеатре Станиславский» (номинация «Мировая премьера»), Аида Гарифуллина (номинация «Певица года»), Владислав Сулимский (номинация «Певец года») и Валерий Гергиев (номинация «Кавалер года»).
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