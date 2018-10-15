В Москве откроется выставка Андрея Красулина

© Nadja Brykina Gallery / Facebook

20 октября в галерее Нади Брыкиной в Москве откроется вторая часть персональной выставки «В течение» скульптора Андрея Красулина.

Первая часть выставки проходила феврале-апреле 2018 года.

Андрей Красулин (р. 1934) окончил Московское высшее художественно-промышленное училище, где учился у Саула Рабиновича. Длительное время работал как скульптор-монументалист, с 1980-х годов в значительной степени перешел на деревянную скульптуру. В настоящее время работает с такими материалами, как металл, дерево и бумага, также занимается живописью и графикой.

«В своих работах Андрей Красулин использует самые простые, даже обыденные вещи — доски, проволоку, картон, металлическую сетку, — сообщают организаторы выставки. — При этом главные материалы его творчества — это категории вечного природного бытия: свет и пространство, структура и текучесть массы. Его искусство не ставит себе задач быть эстетическим объектом, оно также не обещает что-либо объяснять зрителю. Оно направляет нас к тем вопросам бытия, которые стоят перед каждым человеком».

«Стилистически многослойные композиции Андрея Красулина близки минимализму, свободной европейской геометрии, ее концептуальной образности… Искусство Андрея Красулина сегодня оказывается в зоне самых радикальных художественных измерений, анархической игры скрытых сил — интенсивностей, освобождаясь от диктата личного монолога и персоналистической культуры. Оно в самых привычных и естественных формах дарит шок соприкосновения с неведомым при контакте с, казалось бы, заведомо освоенным», — говорит куратор выставки «В течение», искусствовед Виталий Пацюков.







