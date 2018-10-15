Международный фестиваль короткометражного кино пройдет в Москве

С 17 по 21 октября в Москве пройдет 16-й Международный фестиваль короткого метра shnit. Тема фестиваля в этом году – «Во все тяжкие» (Going Wild).

В программе фестиваля международный и национальный конкурсы, а также внеконкурсные показы.

В отборе международного конкурса участвовало более 3000 заявок, присланных молодыми режиссерами из 136 стран мира. Среди фильмов международной конкурсной программы комедии «Доброе утро» (Good Morning, ЮАР) и «Посредственновиль» (Palookaville, Бельгия), драма «Рок» (Kismet, Турция) и анимация «Пустое место» (Negative Space, Франция), номинированная на «Оскар-2018». От России в международный конкурс вошла гротескная комедия Руслана Братова «Лалай-Балалай».

Победителей международного конкурса в четырех номинациях объявят в Нью-Йорке 28 октября. Призовой фонд фестиваля — 20 тысяч долларов.

На национальный конкурс «shnit Made in Russia», партнером которого выступит сеть кинотеатров «Москино», в этом году было подано более 250 заявок, из которых команда отборщиков выбрала 21 фильм, в том числе «Календарь» Игоря Поплаухина (победитель конкурса короткого метра фестиваля «Кинотавр» 2018 года, призер программы «Cinéfondation» Каннского фестиваля 2018 года), анимация Жанны Бекмамбетовой, режиссерский дебют ресторатора Дениса Симачева, социальная трагедия Владимира Мункуева «Счастье».

Все показы пройдут с участием авторов фильмов. Победителей определит 21 октября московское жюри, возглавляемое сценаристом фильмов «Легенда 17», «Горько!» и «Движение вверх» Николаем Куликовым, а также зрительское голосование.

Вне конкурса будут представлены два короткометражных сборника — «shnit Comedy» (короткие комедии со всего мира) и «Playgrounds Winners 2017» (фильмы-победители национальных конкурсов из восьми стран, принимающих shnit).

Площадками фестиваля станут кинотеатры сети «Москино», Музей современного искусства «Гараж», кинотеатр «Иллюзион» и Музей кино.

Фестиваль проводится при поддержке Офиса по туризму Швейцарии



