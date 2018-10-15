Генри Роллинз представит свой фотопроект в Москве

© Henry Rollins | 17 декабря 2018 | Москва / «ВКонтакте»

17 декабря экс-вокалист рок-группы группы Black Flag и Rollins Band, писатель, актер, журналист, теле- и радиоведущий, мастер жанра spoken word Генри Роллинз выступит в Москве с рассказом о своем новом фотопроекте «Travel Slideshow».

Встреча состоится в клубе «Москва» (Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 25), начало в 20:00.

«В ходе своего путешествия, неутомимый Генри посетил самые опасные и труднодоступные места планеты Земля. С другой стороны, Генри Роллинз никогда в своей жизни не делал ничего такого, что не вызывало бы у изумленной публики шок и трепет», — пишут организаторы встречи.

Среди стран, в которых побывал Генри Роллинз, Непал, Шри-Ланка, Россия, КНДР, Южный Судан и Иран.

«Со многими фотографиями связаны истории. — говорит он. — Время от времени я выбираю несколько фотографий, показываю их и рассказываю эти истории».



























