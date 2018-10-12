Лучшие российские короткометражки выйдут во всероссийский прокат

Кадр из фильма «Молоко» © Кинокомпания «Пионер»

19 октября на экраны кинотеатров по всей России выйдет первый выпуск ежемесячного альманаха лучших российских короткометражных фильмов «Русское краткое».

Как сообщает прокатчик альманаха, кинокомпания «Пионер», «Русское краткое» объединяет призеров российских и международных кинофестивалей и совершенно новые работы, в том числе еще не знакомые широкой аудитории фильмы известных кинематографистов: котроткометражки Григория Константинопольского, Владимира Мирзоева, Натальи Назаровой, Алисы Хмельницкой и Иры Волковой, режиссерские дебюты актеров Ксении Раппопорт, Ирины Вилковой и Александра Домогарова-младшего.

В сборники входят фильмы разных жанров: от комедии без диалогов до хоррора, отмолодежной лав-стори до экзистенциальной драмы. Главных героев короткометражных историй сыграли Никита Ефремов, Александр Паль, Игорь Ясулович, Мария Смольникова, Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Алексей Чадов, Ольга Дыховичная, Шамиль Хаматов, Александр Кузнецов, Анна Котова и другие артисты.

«Русское краткое. Выпуск 1» — это пять необычных коротких историй. Никита Ефремов и Александр Паль сражаются за сердце таинственной красавицы в трагикомедии Григория Константинопольского «Олеся». На кухне многоэтажки появляется настоящая корова (притча «Молоко»). Героиня комедии без диалогов «Не в форме» разрывается между желанием похудеть к встрече выпускников и современным культом еды (камео звезды клипа «Экспонат» Юлии Топольницкой). В жизнь охранника торгового центра Лео врывается эксцентричная Рита Ураган и меняет ее навсегда (фестивальный хит «Лео и Ураган» с камео Александра Кузнецова, Анны Котовой-Дерябиной и Зазы Наполи). Герой Шамиля Хаматова решает важный вопрос — врать или не врать, когда все вокруг лгут («Carpe diem»).

Премьеры сборника «Русское краткое. Выпуск 1» с участием авторов фильмов состоятся в кинотеатрах Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Москвы и других городов.







