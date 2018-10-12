Арт-директор Roundhouse прочитает лекцию в «Гараже»© Arts Council England
15 октября в образовательном центре Музея современного искусства «Гараж» в Москве состоится лекция арт-директора лондонского концертного зала Roundhouse Маркуса Дэйви «Культура 360. Преображая общество с помощью искусства».
Как сообщает сайт музея «Гараж», руководитель Roundhouse расскажет:
- о значении этой организации на международном и национальном уровне, уделив особое внимание новым веяниям в культуре, повлиявшим на развитие таких областей, как музыкальная индустрия, цифровые разработки и вещание, цирковое и театральное искусство, а также на поэтические чтения;
- как культурные организации могут адаптироваться и становиться более инклюзивными, используя определенные стратегии в области лидерства, менеджмента, обучающих и рабочих программ;
- как в условиях планируемого выхода Великобритании из Европейского союза возникают новые сетевые движения национального и международного характера, вызывающее общественный резонанс и обладающие потенциалом для осуществления социальных перемен.
Лекция пройдет в рамках серии «Теории и практики культурного лидерства», организованной Музеем современного искусства «Гараж» и Отделом культуры и образования Посольства Великобритании
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