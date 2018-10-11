Объявлена программа фестиваля премии «Просветитель»

С 8 по 11 ноября в Москве пройдет фестиваль премии «Просветитель». В нем примут участие финалисты и лауреаты премии «Просветитель», а также эксперты, занимающиеся математикой, историей, архитектурой, лингвистикой, психологией и виртуальной реальностью.

Среди спикеров Алексей Савватеев, Иван Курилла, Дмитрий Швидковский и Станислав Дробышевский. Специально на фестиваль с публичной лекцией приедет Гилад Цукерман (Израиль-Австралия) — лингвист, профессор, автор теории о камуфляжных языках.

Площадки фестиваля премии «Просветитель»:

пространств о «InLiberty Рассвет» (Столярный пер., д. 3, к. 1),

«InLiberty Рассвет» (Столярный пер., д. 3, к. 1), Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова (Бауманская ул., д. 58/25, стр. 14),

МАРХИ (ул. Рождественка, д. 11/4, к. 1, стр. 4),

книжный магазин «Республика» (ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1),

Центральная городская молодежная библиотека имени М.А. Светлова, (Большая Садовая ул., д. 1),

кинотеатр «Факел» (ш. Энтузиастов, д. 15/16).

Расписание:

8 ноября

9 ноября

10 ноября

11 ноября

Вход на лекции и дискуссии свободный по предварительной регистрации.

Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым, основателем компании «Вымпелком» и Фонда некоммерческих программ «Династия». Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.

Лауреаты премии «Просветитель-2018» будут объявлены 15 ноября.



