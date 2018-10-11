Объявлена программа фестиваля премии «Просветитель»© Фестиваль премии «Просветитель»
С 8 по 11 ноября в Москве пройдет фестиваль премии «Просветитель». В нем примут участие финалисты и лауреаты премии «Просветитель», а также эксперты, занимающиеся математикой, историей, архитектурой, лингвистикой, психологией и виртуальной реальностью.
Среди спикеров Алексей Савватеев, Иван Курилла, Дмитрий Швидковский и Станислав Дробышевский. Специально на фестиваль с публичной лекцией приедет Гилад Цукерман (Израиль-Австралия) — лингвист, профессор, автор теории о камуфляжных языках.
Площадки фестиваля премии «Просветитель»:
- пространство «InLiberty Рассвет» (Столярный пер., д. 3, к. 1),
- Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова (Бауманская ул., д. 58/25, стр. 14),
- МАРХИ (ул. Рождественка, д. 11/4, к. 1, стр. 4),
- книжный магазин «Республика» (ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1),
- Центральная городская молодежная библиотека имени М.А. Светлова, (Большая Садовая ул., д. 1),
- кинотеатр «Факел» (ш. Энтузиастов, д. 15/16).
Расписание:
8 ноября
19:00 — Диалог Амирана Урушадзе и Патимат Тахнаевой «Кавказская война: прошлое в настоящем»
19:00 — Лекция Алексея Савватеева «Математика для гуманитариев»
9 ноября
19:00 — Лекция Дмитрия Швидковского «Историческое своеобразие русской архитектуры»
19:00 — Дискуссия Юлии Мильшиной и Константина Фурсова «Будущее уже с нами»
10 ноября
13:00 — Дискуссия Борислава Козловского, Григория Юдина и Ильи Венявкина «Политическое животное»
15:00 — Лекция Ольги Астаповой «Священная власть Древних Царств»
15:00 — Дискуссия Ольги Морозовой и Владислава Сотникова «Странные дети»
17:00 — Лекция Ольги Арнольд «Фантастические твари и где они обитают»
18:00 — Киновечер с Денисом Гореловым «Советский союз в кинематографе: "Июльский дождь"»
19:00 — Лекция Ирины Якутенко «Генетика и нейробиология безволия»
11 ноября
13:00 — Дискуссия совместно с проектом «Прожито» «Это было не навсегда: Воображая конец СССР»
15:00 — Станислав Дробышевский и Александр Гаврилов. Круглый стол и выставка «Байки из грота»
18:00 — Киновечер с Денисом Гореловым «Советский союз в кинематографе: "Парад планет"»
19:00 — Лекция Гилада Цукермана «Убийство и воскрешение языков»
20:00 — Паблик-ток «"Страдающее Средневековье": история из паблика "ВКонтакте"»
Вход на лекции и дискуссии свободный по предварительной регистрации.
Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым, основателем компании «Вымпелком» и Фонда некоммерческих программ «Династия». Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.
Лауреаты премии «Просветитель-2018» будут объявлены 15 ноября.
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