В Москве пройдет конференция о будущем городской периферии

Ведущие российские архитекторы, социологи, экономисты, политологи, дизайнеры и специалисты по городскому развитию выступят 13 и 14 октября в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве на конференции проекта «Дворулица», посвященного последовательному и бесконфликтному развитию жилых районов Москвы и превращения ее периферии в суперпарк.

Расписание конференции опубликовано на сайте образовательного проекта InLiberty.

Подавляющая часть площади современного города — это его периферия, большинство горожан живет именно там. Но это не мешает ей всегда проигрывать в сравнении с центром, считаться пространством «второго сорта» и оставаться «слепым пятном» разнообразных проектов развития.

Городская периферия заслуживает другого — переосмысления и реабилитации.

Как устроена жизнь в современном жилом районе и что можно сделать, чтобы раскрыть его потенциал и превратить не в искусную копию, но в полноценного конкурента городского центра?

Об этом пойдет речь на лекциях и дискуссиях конференции проекта «Дворулица».

В основе проекта — идея бесконфликтного развития и обновления уже сложившейся жилой среды, мягких, экономичных (в отношении средств и сил) преобразований

Участники: