В Москве пройдет конференция о будущем городской периферии© «Дворулица»
Ведущие российские архитекторы, социологи, экономисты, политологи, дизайнеры и специалисты по городскому развитию выступят 13 и 14 октября в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве на конференции проекта «Дворулица», посвященного последовательному и бесконфликтному развитию жилых районов Москвы и превращения ее периферии в суперпарк.
Расписание конференции опубликовано на сайте образовательного проекта InLiberty.
Подавляющая часть площади современного города — это его периферия, большинство горожан живет именно там. Но это не мешает ей всегда проигрывать в сравнении с центром, считаться пространством «второго сорта» и оставаться «слепым пятном» разнообразных проектов развития.
Городская периферия заслуживает другого — переосмысления и реабилитации.
Как устроена жизнь в современном жилом районе и что можно сделать, чтобы раскрыть его потенциал и превратить не в искусную копию, но в полноценного конкурента городского центра?
Об этом пойдет речь на лекциях и дискуссиях конференции проекта «Дворулица».
В основе проекта — идея бесконфликтного развития и обновления уже сложившейся жилой среды, мягких, экономичных (в отношении средств и сил) преобразований
Участники:
- Михаил Алексеевский — антрополог, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка»,
- Дмитрий Аске — художник, исследователь уличного искусства
- Юрий Григорян — архитектор, глава бюро «Меганом»
- Юрий Кузнецов — экономист, заместитель главного редактора журнала «Экономическая политика»
- Виталий Куренной — философ, заведующий отделением культурологии ВШЭ, научный редактор журнала «Логос»
- Виталий Лутц — главный архитектор Института Генплана
- Алексей Муратов — архитектор, партнер КБ «Стрелка»
- Алексей Новиков — президент компании Habidatum
- Антон Польский — художник, сооснователь движения «Партизанинг»
- Григорий Ревзин — искусствовед и архитектурный критик, партнер КБ «Стрелка»
- Наталья Самутина — ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований ВШЭ
- Юрий Сапрыкин — медиаменеджер, руководитель образовательного проекта «Полка»
- Сергей Ситар — архитектор, критик, редактор журнала «ПРОЕКТ International», ведущий преподаватель архитектурной школы МАРШ
- Максим Трудолюбов — журналист, писатель, обозреватель газет «Ведомости» и International New York Times, редактор InLiberty
- Алена Шляховая — архитектор, автор проекта «Дворулица»
- Екатерина Шульман — политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС
- Григорий Юдин — социолог, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ, профессор МВШСЭН
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