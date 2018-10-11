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В Москве пройдет конференция о будущем городской периферии

News_detailed_picture© «Дворулица»

Ведущие российские архитекторы, социологи, экономисты, политологи, дизайнеры и специалисты по городскому развитию выступят 13 и 14 октября в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве на конференции проекта «Дворулица», посвященного последовательному и бесконфликтному развитию жилых районов Москвы и превращения ее периферии в суперпарк.

Расписание конференции опубликовано на сайте образовательного проекта InLiberty.

Подавляющая часть площади современного города — это его периферия, большинство горожан живет именно там. Но это не мешает ей всегда проигрывать в сравнении с центром, считаться пространством «второго сорта» и оставаться «слепым пятном» разнообразных проектов развития.
Городская периферия заслуживает другого — переосмысления и реабилитации.

Как устроена жизнь в современном жилом районе и что можно сделать, чтобы раскрыть его потенциал и превратить не в искусную копию, но в полноценного конкурента городского центра?

Об этом пойдет речь на лекциях и дискуссиях конференции проекта «Дворулица».

В основе проекта — идея бесконфликтного развития и обновления уже сложившейся жилой среды, мягких, экономичных (в отношении средств и сил) преобразований

Участники:

  • Михаил Алексеевский — антрополог, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка»,
  • Дмитрий Аске — художник, исследователь уличного искусства
  • Юрий Григорян — архитектор, глава бюро «Меганом»
  • Юрий Кузнецов — экономист, заместитель главного редактора журнала «Экономическая политика»
  • Виталий Куренной — философ, заведующий отделением культурологии ВШЭ, научный редактор журнала «Логос»
  • Виталий Лутц — главный архитектор Института Генплана
  • Алексей Муратов — архитектор, партнер КБ «Стрелка»
  • Алексей Новиков — президент компании Habidatum
  • Антон Польский — художник, сооснователь движения «Партизанинг»
  • Григорий Ревзин — искусствовед и архитектурный критик, партнер КБ «Стрелка»
  • Наталья Самутина — ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований ВШЭ
  • Юрий Сапрыкин — медиаменеджер, руководитель образовательного проекта «Полка»
  • Сергей Ситар — архитектор, критик, редактор журнала «ПРОЕКТ International», ведущий преподаватель архитектурной школы МАРШ
  • Максим Трудолюбов — журналист, писатель, обозреватель газет «Ведомости» и International New York Times, редактор InLiberty
  • Алена Шляховая — архитектор, автор проекта «Дворулица»
  • Екатерина Шульман — политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС
  • Григорий Юдин — социолог, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ, профессор МВШСЭН
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