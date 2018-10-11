В «Пионере» обсудят память о 90-х

15 октября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» в цикле «Просветитель в Пионере» состоится беседа о том, какими сегодня помнят 90-е.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Журналист и писатель Анна Немзер расскажет о книге «Музей 90-х. Территория свободы», а журналист Евгений Бузев — о сообществе «Она развалилась». Модератором дискуссии выступит куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов.

О чем мы хотим и не хотим говорить, когда речь заходит о 90-х? Какие события кажутся нам самыми важными и как мы их описываем? Как меняется восприятие 90-х у разных поколений? Что про этот период хотят узнать пользователи соцсетей? Как работают проекты «Музей 90-х» и «Она развалилась»? Какие новые формы памяти о 90-х возникают сегодня в медиапространстве и в реальном мире и какими представляются 90-е в 2018 году?

На встрече можно будет купить книги «Музей 90-х. Территория свободы» и «Она развалилась» по специальной цене и подписать их у авторов.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.

Встреча состоится в рамках программы «Просветитель в Пионере» книжного магазина Pioner Bookstore и премии «Просветитель»







