Фестиваль «Электро-Механика» объявил участников© Центр современного искусства имени Сергея Курёхина
Музыканты из Италии, Германии, Колумбии, Финляндии и разных городов России примут участие в XIII Международном мультимедийном фестивале «Электро-Механика», который пройдет 3 ноября на Новой сцене Александринского театра.
Как сообщают организаторы фестиваля, Центр современного искусства имени Сергея Курёхина, многие артисты выступят в Петербурге впервые.
Среди них берлинский аудиовизуальный дуэт Amnesia Scanner, композитор из Колумбии Лукреция Дальт, саунд-дизайнер, музыкант и продюсер Eva Geist (Италия) и немецкий дуэт Les Trucs.
Также на фестивале выступят Пионер итало-диско Alexander Robotnick и лидер финского спейс-рок коллектива K-X-P Тимо Каулокампи.
Российскую сцену на «Электро-Механике» в этом году будет представлять звуковой художник из Уфы Илья Артемов, брянский продюсер Евгений Лавринов (LVRIN), проект московского звукового художника и экспериментального музыканта Романа Головко Wolffflow, проект новосибирского электронного музыканта и саунд-продюсера Алексея Первякова Priroda и петербургские исполнители: синт-эмбиент проект Måla, Петроградское Гудельное Собрание, дуэт Sobranie 8 18, Bees and Cobras и экспериментальный проект Ладомира Зелинского GhostNoir.
Фестиваль «Электро-Механика» проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В этом году приезд музыкантов поддержали Гёте-Институт и Институт Финляндии в Санкт-Петербурге
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