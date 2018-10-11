В Краснодаре пройдет фестиваль актуальной фотографии© ЦСИ «Типография» / Facebook
27 и 28 октября лучшие специалисты России в области актуальной фотографии проведут лекции и мастер-классы на фестивале «Суперобложка» в краснодарском центре современного искусства «Типография».
Среди лекторов куратор, со-основательница «ФотоДепартамента» Надя Шереметова; фотограф, художник, куратор фотографического музея «Дома Метенкова» Анастасия Богомолова; историк фотографии и арт-директор международного фестиваля фотографии PhotoVisa Ирина Чмырева; фотограф, со-основательница Russian Independent Self-Published Наталия Балута и книжный дизайнер Константин Еременко.
Фестиваль завершит большой проект «Суперобложка», организованный ЦСИ «Типография» и фестивалем PhotoVisa. Главная цель фестиваля — расширить представление о том, как существует современная фотография, начиная с круга тем и заканчивая методами и форматами, которые фотографы выбирают для ее презентации.
На выставке «Суперобложка», которая работает в ЦСИ «Типография» до 29 октября, представлены более ста книг, сделанных современными фотографами из разных городов России и Швейцарии.
28 октября в программе фестиваля объявление победителей конкурса на издание фотокниги для фотографов, живущих и работающих в города Южного федерального округа.
Полностью расписание фестиваля «Супероболожка» приводится на сайте ЦСИ «Типография».
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