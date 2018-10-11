Алексей Бартошевич и Марина Давыдова прочитают лекции в БДТ

13 и 14 октября в БДТ имени Г.А. Товстоногова театроведы Алексей Бартошевич и Марина Давыдова примут участие в лекционном марафоне к премьере спектакля Люка Персеваля «Romeo & Juliet, или Милосердная земля».

13 октября в 14:00 — Лекция Алексея Бартошевича «"Ромео и Джульетта". Театральная судьба трагедии»



В спектакле БДТ «Romeo & Juliet, или Милосердная земля» режиссер Люк Персеваль микширует хрестоматийную пьесу с романом «Библиотекарь» современного бельгийского писателя Димитрия Верхюльста. О том, как великие режиссеры ХХ и XXI века трактовали «Ромео и Джульетту», как со временем менялось отношение театра и кино к шекспировскому тексту, можно будет узнать на лекции Алексея Бартошевича — живой легенды современного российского театра и крупнейшего в России специалиста по творчеству Шекспира, автора культовой книги «Шекспир. Англия. ХХ век».



Алексей Бартошевич — театровед, заведующий кафедрой истории зарубежного театра РАТИ-ГИТИСа, заведующий отделом современного западного искусства Государственного института искусствознания.

14 октября в 14:00 — Лекция Марины Давыдовой «Фламандский театральный бум: Персеваль, Фабр, Кассирс, Лауэрс»



К началу XXI века Бельгии удалось выдвинуться в число главных театральных держав современной Европы. На мировой сцене ее представляют знаменитый режиссер, экс-худрук гамбургского театра «Талия» Люк Персеваль, автор легендарного 24-часового перформанса «Гора Олимп» Ян Фабр и работающие на стыке театра и современного танца хореографы Ян Лауэрс и Ги Кассирс. Что объединяет этих принадлежащих одному поколению, но столь непохожих друг на друга художников — и можно ли сегодня говорить о существовании «фламандской театральной школы»? Ответы на эти и другие вопросы — в лекции главного редактора журнала «Театр» Марины Давыдовой, приуроченной к премьере спектакля Люка Персеваля «Romeo & Juliet, или Милосердная земля».



Марина Давыдова — театровед, театральный критик, главный редактор журнала «Театр», арт-директор фестиваля «NET: Новый европейский театр».

Премьерные представления спектакля «Romeo & Juliet, или Милосердная земля» пройдут 19–20 октября и 22–23 ноября на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр).

Лекционный марафон проводится в рамках совместного проекта «Big Data» БДТ и Школы Masters — цикла лекций, приуроченных к премьерам 100-101 сезона петербургского театра.

Куратор проекта — театральный критик и режиссер, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.



