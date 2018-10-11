Группа Slaves даст первый сольный концерт в Петербурге

© «Светлая музыка»

14 октября в петербургском клубе ZAL пройдет концерт британского панк-дуэта Slaves.

Как сообщают организаторы концерта, компания «Светлая музыка», Slaves представят в Петербурге свой третий студийный альбом «Acts of Fear and Love», а также исполнят популярные песни с предыдущих релизов.

Первый же студийный альбом Slaves, «Are You Satisfied?», летом 2015 года дебютировал на восьмом месте в UK Albums Chart и получил номинацию на Mercury Music Prize.

Еще выше — на шестое место — осенью 2016 года в британском чарте поднялся второй студийный альбом группы, «Take Control», одну из песен которого Slaves записали вместе с Майком Ди из Beastie Boys.

Пластинка «Acts of Fear and Love» вышла в августе 2018 года.

«Название нового альбома связано с юношескими воспоминаниями барабанщика группы Айзека Холмана: однажды в колледже учитель сказал ему, что в мире нет такого понятия, как ненависть, а есть лишь проявления страха и любви, — говорится в сообщении на сайте клуба ZAL. — "Acts of Fear and Love" — философское и смелое заявление, которое идет вразрез с повседневной болтовней. Запись наполнена личными переживаниями, а стиль музыки приближен к традиционному звучанию группы».

Концерт состоится при поддержке «Радио ENERGY»







