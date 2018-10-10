В ГЦСИ пройдет фестиваль современного джаза Leo Records© ГЦСИ-РОСИЗО
16 октября в ГЦСИ-РОСИЗО в Москве состоится фестиваль современного джаза и новой импровизационной музыки, представляющий проекты артистов компании Leo Records.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Новые альбомы компании Leo Records представит ее владелец Лео Фейгин, в концертной части программы выступление проекта Acoustic Fringe, в состав которого входят пианист Григорий Сандомирский, скрипачи Мария Логофет, Анна Чекасина, Сергей Полтавский и контрабасист Владимир Кудрявцев, а также джем с участием иркутского перформера Евгения Маслобоева и израильской поэтессы Эфрат Мишори.
В этом году фестиваль Leo Records проводится в России в седьмой раз. Его участниками были многие отечественные новоджазовые музыканты разных поколений, в том числе Вячеслав Ганелин, Семен Набатов, Гебхард Ульман, Франк Гратковски, Владимир Чекасин.
В этом году Leo Records Festival in Russia проходит при поддержке Израильского культурного центра в Москве при посольстве государства Израиль в РФ. Организатор фестиваля — московский саксофонист, композитор, режиссер и поэт Алексей Круглов.
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