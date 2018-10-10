Макс Купер представит новый альбом в «Газгольдере»

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13 октября на вечеринке проекта «Маятник» в московском клубе «Газгольдер» состоится презентация нового альбома «One Hundred Billion Sparks» музыканта и генетика из Лондона Макса Купера.

«Каждая новая работа музыканта демонстрирует, как красота научного эксперимента может повлиять на саму концепцию прекрасного. Это всегда вызов пограничных состояний науки и музыки, которые пересекаются в высшей точке вдохновения. Зрительная сторона, в случае нового альбома, имеет глубокую историю, связанную с генетическими особенностями человеческих лиц разных полов, возрастов и культур, — сообщают организаторы концерта. — Обрабатывались фото слушателей со всего мира, затем с помощью специальной технологии и не без помощи медиа-художников Макс Купер собрал "Сто миллиардов искр" в один визуальный ряд».

«Именно с этой двухчасовой программой в поддержку нового альбома артист собирается выступить на "Маятнике". Музыкант готовит полноценное шоу на трех экранах в режиме проекции 270°».

Помимо Макса Купера в вечеринке 13 октября примут участие SCSI-9, Doyeq, Anton Kubikov, Deep Square, Kolford, Bvoice & Anrilov и KRLOW.











