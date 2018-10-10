Большой театр заказал оперу Илье Демуцкому

Государственный академический Большой театр впервые за 15 лет заказал оперу, ее автором станет композитор Илья Демуцкий.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора Большого театра Владимира Урина.

«Илья Демуцкий пишет на сюжет повести Александра Грина "Блистающий мир". Сейчас он нам сдал либретто, мне кажется, очень интересное. Через год ждем музыку», — рассказал Урин. По его словам, последний раз Большой театр заказывал оперу 15 лет назад, это были «Дети Розенталя» Леонида Десятникова.

Гендиректор Большого театра также отметил, что автора новой оперы выбрал не только он сам, «а все те, кто в театре определяет репертуар».

Опера по книге Грина была идеей композитора, добавил Урин. «Он человек с собственным ощущением мира, со знанием литературы. И самое важное, выбирая то или иное произведение, он думает о современной жизни театра. Когда я спросил, что бы он хотел написать, он предложил четыре сюжета, один интереснее другого. Мы остановились на этом», — сказал руководитель Большого театра.

Илья Демуцкий (р. 1983) окончил хоровое училище имени М.И. Глинки и Санкт-Петербургскую консерваторию по специальности хоровое дирижирование. В 2007 году стал лауреатом стипендии Фулбрайта на получение степени магистра в консерватории Сан-Франциско по специальности композиция (класс профессора Дэвида Конте).

В Большом театре на музыку Ильи Демуцкого были поставлены балеты «Герой нашего времени» (2015) и «Нуреев» (2017), режиссером обоих спектаклей был Кирилл Серебренников.

Среди наград композитора премия Европейской киноакадемии в номинации «Лучший композитор» за музыку к фильму Кирилла Серебренникова «Ученик», первая премия Международного конкурса композиторов «2 Agosto». Лауреат Международного конкурса композиторов имени Сергея Прокофьева, конкурса композиторов к 100-летию Тихона Хренникова, обладатель премии «Золотая маска» за балет «Герой нашего времени» и приза Benois de la Danse за балет «Нуреев».







