Laibach выступят в Москве© Mute Records
11 октября в московском клубе «ГлавClub Green Concert» состоится концерт словенской группы Laibach.
Классики индастриала выступят в Москве в рамках юбилейной серии концертов «Feelee 30», которую организует российская независимая музыкальная компания Feelee.
«10 октября — особая дата в летописи дружбы и сотрудничества между компанией Feelee и группой Laibach, — сообщают организаторы концерта. — 10.10.1994 вышел альбом Laibach "NATO", а два месяца спустя коллектив из Словении впервые приехал в Москву, чтобы презентовать пластинку в ДК Горбунова. Этот концерт организовали Feelee, да и альбом "NATO" официально издали в России Feelee же. Второе пришествие словенцев в российскую столицу случилось 10.10.1997, группа снова играла в Горбушке, и этот концерт, опять же, на нашей совести. Завтра Laibach в очередной раз выступит в Москве»,
В 2017 году Laibach выпустили альбом «Also Sprach Zarathustra».
«Эта пластинка (мировое турне в поддержку которой докатилось до России аккурат к 30-летию Feelee) начиналась как саундтрек к театральной постановке по мотивам одноименного — "Так говорил Заратустра" — magnum opus Фридриха Ницше, но вылилась в абсолютно самостоятельный проект», — говорится в анонсе концерта на сайте «ГлавClub Green Concert».
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