На «Винзаводе» пройдет выставка Игоря Вулоха

Игорь Вулох. Весна. 2008 © Галерея «Файн Арт»

12 октября в галерее «Файн Арт» в Центре современного искусства «Винзавод» откроется выставка художника-нонконформиста 1960-х Игоря Вулоха (1938-2012).

Игорь Александрович Вулох родился в Казани, окончил Казанское художественное училище (1958), учился на художественном факультете ВГИКа. Творческое формирование художника происходило в конце 1950-х — начале 1960-х годов, когда начало складываться искусство, параллельное официальному — нонконформизм. Игорь Вулох в силу своего крайнего индивидуализма всегда был в стороне от различных группировок, его путь — путь одиночки. Однако творчество художника стало органичной частью нового международного художественного течения.

Постепенно его поиски вышли за пределы видимого, эмпирического и привели к беспредметной пластике. В 1968 году Игорь Вулох начал серию белых минималистических работ, которую он писал всю жизнь — «белый Вулох». Также художник создал иллюстрации к произведениям поэтов Геннадия Айги и Тумаса Транстремера.

«Картины Вулоха — скупые ритмические системы, в которых цвет или не-цвет (белый) взаимодействуют с фактурой, плоскость холста — с рельефом, прямые линии параллельны или пересекаются, — пишут организаторы выставки. — В эти абстрактные композиции художник часто включает вполне реальное явление – линию горизонта, точнее — ее иллюзию. Он достигает этого путем постепенного сгущения, а затем полного слияния рельефных параллельных линий или последовательным уменьшением до исчезновения выпуклых форм. Вглядываясь в полотна Игоря Вулоха, мы не видим плоскости холста, художник уводит нас по ту стороны картины, в бесконечность».

Выставка «Вспоминая Игоря Вулоха» в галерее «Файн Арт» продлится до 13 ноября.







