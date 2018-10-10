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«Мешок без дна» Рустама Хамдамова покажут в Москве

News_detailed_picture© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

11 октября в Доме-музее А.И. Герцена в Москве состоится специальный показ фильма режиссера Рустама Хамдамова «Мешок без дна».

Начало в 19:00. Как сообщает Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, возможность эксклюзивного показа фильма предоставил сам режиссер.

  • «Мешок без дна» (Россия, 2017)
    Режиссер и автор сценария: Рустам Хамдамов
    Операторы-постановщики: Петр Духовский, Тимофей Лобов
    В ролях: Светлана Немоляева, Алла Демидова, Сергей Колтаков, Елена Морозова, Кирилл Плетнев, Андрей Кузичев, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Анастасия Цой, Феликс Антипов
    Премьера: январь 2018 года
    награды: специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля, премия Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии в номинации «Лучшая операторская работа», приз Федерации киноклубов России в рамках Московского международного кинофестиваля.

«Эта картина — некий реверанс в сторону знаменитой ленты Акиры Куросавы "Расемон", которая стала одним из главных киновпечатлений, сформировавших режиссерское поколение Хамдамова, — пишут организаторы показа. — Аллегорическая история, развернутая художником-режиссером, происходит во время правления императора Александра II. Фрейлина княжеского двора рассказывает мистическую сказку, повествующую о загадочном убийстве в лесу. Участники истории — свидетели этого преступления — выдвигают разные версии происшествия, которые отличаются от того, что на самом деле произошло».



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