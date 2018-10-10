Тейлор Свифт выиграла главный приз на American Music Awards

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9 октября в Лос-Анджелесе состоялась 46-я церемония вручения премии American Music Awards (АМА). В главной номинации, «Артист года», премию получила кантри-поп певица Тейлор Свифт.

Помимо звания артиста года, на которое в этом году также претендовали Дрейк, Imagine Dragons, Пост Мэлоун и Эд Ширан, Тейлор Свифт выиграла призы в номинациях «Тур года», «Лучшая исполнительница — поп/рок» и «Лучший альбом — поп/рок».

Лучшим новым артистом года признана 21-летняя певица Камила Кабельо, записавшая совместно с рэпером Янг Тагом сингл «Habana», который получил награды в номинациях «Коллаборация года», «Лучшая песня — поп/рок» и «Видео года».

В номинации «Лучший исполнитель — поп/рок» победил рэпер Пост Мэлоун, а его альбом «Beerbongs & Bentleys» — в категории «Рэп/хип-хоп». Лучшим артистом в категории «Рэп/хип-хоп» стала Cardi B, Халид и Рианна признаны лучшими исполнителями в категории «Соул/R'n'B».

Победителем в номинации «Лучший дуэт или группа — поп/рок» стало хип-хоп трио Migos, в номинации «Лучший артист — альтернативный рок» приз получила группа Panic! at the Disco, в номинации «Лучший артист — электронная танцевальная музыка» победил диджей и продюсер Marshmello.

Полный список лауреатов и номинантов премии American Music Awards 2018 года опубликован на ее сайте.

Премия АМА существует с 1973 года. В отличие от лауреатов премии «Грэмми», которых выбирают профессионалы, победители АМА определяются по результатам народного онлайн-голосования. Список номинантов формируется с учетом продаж записей, числа просмотров видеоклипов и активности в социальных сетях.







