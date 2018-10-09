Премьера фильма о Юрии Соломине пройдет в ЦДК© ЦДК
15 октября в Центре документального кино (ЦДК) в Москве состоятся премьера фильма «Память крови» и встреча с его героем, народным артистом СССР, художественным руководителем Государственного академического Малого театра России Юрием Соломиным.
Кадры, из которых состоит фильм режиссера Дениса Бродского и оператора Алексея Галкина, в большинстве своем уникальны. Юрий Соломин многие годы вынашивал мечту — поехать туда, откуда он родом, к своим корням, к могиле отца, в Читу, где он не был более 30 лет.
Съемки проходили весной 2017 года, когда Малый театр приехал в Читу на гастроли.
«Этот фильм очень ценен для меня, так как он о моей Родине, о моих родителях, об учителях, о брате, о детстве, о Чите», — говорит Юрий Соломин.
«Помимо уникальных читинских кадров, это фильм-размышление, фильм-воспоминание о детстве, родителях, учителях, домашних животных, учениках, встреч со зрителями как верная, непреходящая память большого человеческого сердца», — сообщают организаторы показа на сайте ЦДК.
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