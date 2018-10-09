В Новой Третьяковке открывается выставка Наталии Турновой

Наталия Трунова. Знать. 2013 (фрагмент) © Государственная Третьяковская галерея

С 10 октября по 25 ноября в зале спецпроектов Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) на Крымском Валу (Новая Третьяковка) пройдет выставка художницы Наталии Турновой.

В экспозицию «Наталия Турнова. Безмолвствующие» войдут две серии работ, созданные за последние пять лет: одна из них, «Безмолвствующие», объединяет 7 скульптурных объектов, выполненных из металла, вторая серия состоит из 14 картин.

Наталия Турнова (р. 1957) принадлежит к числу крупных современных художников, отмечают организаторы выставки. Ее картины — одно из самых ярких явлений в отечественной живописи последних десятилетий. Турнова — участник более 200 групповых международных и российских проектов, включая выставки в ГТГ, Государственном Русском музее, Московском музее современного искусства, международную биеннале скульптуры в Феллбахе (Германия) и биеннале графики в Калининграде.

В начале 2010-х годов Турнова переосмысляет некоторые художественные позиции, что приводит к трансформации пластического и образного строя ее работ. На время она отстранилась от публичных показов.

Проект «Безмолствующие» включает произведения, ранее неизвестные публике, это результат работы автора за несколько последних лет. Выставка открывает новые, неожиданные грани искусства Наталии Турновой.











