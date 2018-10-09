«Театр.doc» везет в Лондон пьесу о Михаиле Угарове и Елене Греминой

19 октября в Пушкинском доме в Лондоне состоится премьера новой пьесы «Театра.doc» (Москва) «Миша и Лена», посвященной основателям театра Михаилу Угарову (1956-2018) и Елене Греминой (1956-2018).

Пьесу представят режиссер Зарема Заудинова и культуролог, театральный критик, журналист и переводчик Джон Фридман, она будет прочитана на русском и английском языках (английский перевод Саши Дагдейл), сообщает сайт Пушкинского дома.

Читка пьесы «Миша и Лена» станет частью ежегодного лондонского фестиваля «Блумсбери», тема которого в этом году «Искусство и активизм».

Драматурги Максим Курочкин и Иван Угаров и режиссер Зарема Заудинова создали пьесу «Миша и Лена» на основе дневников Михаила Угарова и Елены Греминой и их записей в «Живом журнале» и Facebook с 2005 по 2018 год. Российская премьера пьесы состоялась в сентябре этого года на фестивале «Любимовка».

«Это история о том, как государство медленно убивало двух художников: из их записей очевидно, как выселения, допросы, обвинения, а также то, что происходило вокруг, уничтожали их жизни», — говорит Зарема Заудинова.

Кроме того, 20 октября в Пушкинском доме будут показаны видеофрагменты основных пьес «Театра.doc» — «Сентябрь.док», «Час 18», «Двoe в твоем доме», «Болотное Дело», «Новая Антигона». Показ пройдет на английском и русском языках.

Серия мероприятий в Лондоне организована «Открытой Россией», Пушкинским домом и Анго-Русским клубом в Лондоне (ARCC)







