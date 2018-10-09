В «Октябре» покажут фильм Ху Бо «Слон сидит спокойно»

20 октября в московском киноцентре «Октябрь» журнал Cineticle и проект «Каро.Арт» организуют показ фильма «Слон сидит спокойно» (2018) китайского режиссера Ху Бо (1988-2017).

Начало в 18:30, картину представят кинокритики Сергей Дёшин и Зинаида Пронченко.

«Дебютный четырехчасовой фильм китайского режиссера Ху Бо "Слон сидит спокойно" стал в этом году сенсацией Берлинского кинофестиваля. Феномен этого фильма уже до конца не раскрыть — режиссер и писатель Ху Бо еще до премьеры картины покончил с собой в возрасте 29 лет», — сообщает Cineticle.

Журнал также приводит синопсис фильма:

По легенде где-то в Маньчжурии живет слон, который сидит неподвижно, не обращая никакого внимания на мир вокруг. Этот слон и Маньчжурия становятся навязчивой идеей для главных героев фильма, мечтающих вырваться из замкнутого круга поступков и их последствий. Защищая друга от школьного хулигана, Вэй Бу толкает того с лестницы. Хулигана госпитализируют с серьезной травмой, а Вэй бежит из города. Там же оказывается его сосед-пенсионер, которого сын выгнал из дома, и одноклассница, влюбленная в школьного учителя. А Вэя тем временем разыскивают брат хулигана, учителя и родители...

«Ходят слухи, что Ху Бо наложил на себя руки — чуть ли не из-за конфликта с продюсером Ваном Сяошуайем, — писала о режиссере и его фильме Зинаида Пронченко. — Как бы там ни было, название компании Ванга больше не фигурирует в титрах, фильм доводила до ума команда Китайского фестиваля дебютов, а все права теперь принадлежат осиротевшим родителям режиссера. Международная пресса поспешила записать Ху Бо в наследники представителя "тайваньской школы" Эдварда Янга. Кто-то вспомнил Кшиштофа Кеслевского и Белу Тарра, кому-то показалось уместным сравнивать мрачное творение Ху Бо с лентами его старшего соотечественника, давно и планомерно критикующего декаданс отчизны — Цзя Чжанкэ».

Фестивали и награды:

Берлинале-2018 (программа «Форум», премия FIPRESCI),

«Меридианы Тихого — 2018» (премия NETPAC),

Московский международный кинофестиваль 2018 года,

New Directors \ New Films (Нью-Йорк),

Viennale 2018 (Вена),

а также фестивали в Локарно, Лиссабоне, Сан-Себастьяне, Карловых Варах, Буэнос-Айресе и многие другие.

Фильм будет показан на китайском языке с русскими субтитрами.







