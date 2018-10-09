Авторы биографии Венедикта Ерофеева встретятся с читателями в «Пионере»

12 октября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится встреча с Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильей Симановским – авторами книги «Венедикт Ерофеев: посторонний», первой биографии писателя.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский вместе с куратором литературной программы «Пионера» Сергеем Сдобновым обсудят жизнь автора поэмы «Москва — Петушки», поговорят о том, как собирать биографию писателя-мистификатора и расскажут о творческому пути свободного человека в несвободной стране.

Как отделить миф от правды и написать биографию мистификатора? В каком мире жили персонажи Ерофеева и существовал сам Веничка? Как Ерофеев ускользал от советского образа жизни? И каким писателя вспоминают сегодня — героем или чужаком?

На встрече будут обсуждаться религиозные и светские стороны творчества и жизни Венедикта Ерофеева, стихию пьянства как основной ритм поэмы «Москва — Петушки» и пространства тотального отчуждения в текстах писателя.

На презентации можно будет купить книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний» по специальной цене и подписать ее у авторов.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.







