Надин Шах впервые выступит в России

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11 декабря в клубе «16 тонн» в Москве в серии Selector Live состоится первый российский концерт британской певицы Надин Шах.

Ранее Надин Шах была вынуждена отменить свое выступление в России, назначенный на март 2018 года, сообщает концертное агентство Pop Farm, которое занимается организацией московского концерта.

«Первый альбом Надин "Love Your Dum and Mad", вышедший в 2013 году, заслужил признание критиков как за музыкальную составляющую, так и за политическое послание — Надин призывала к повышению осознанности в отношении к людям, страдающим психическими заболеваниями», — пишут организаторы концерта.

«После масштабного гастрольного тура в 2015 году вышел ее второй альбом "Fast Food", в котором Шах обратилась к своему внутреннему миру, исследуя природу близости в сложных отношениях. Уникальный голос Надин крайне востребован — она сотрудничала с Portishead, Вивьен Вествуд, The Camerata Orchestra, Ghostpoet, Чарльзом Хэзлвудом, The Invisible и Джоном Кейлом».

«Ее последний альбом "Holiday Destination", тепло принятый критиками и публикой, вышел в августе 2017 года. Это сильное политическое заявление, в котором Надин выступает против правого национализма, консервативного правительства и бедственного положения беженцев. ... Надин Шах номинирована на Mercury Prize 2018»

Концерты и вечеринки Selector Live с 2013 года знакомят российскую публику с современной британской музыкой. До 2017 года организатором событий серии Selector Live выступал Британский Совет, с 2018 года все концерты проходят при поддержке отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.



