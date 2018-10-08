ГИИ и Музей AZ представят совместный кинолекторий© Музей AZ
В сезоне 2018-2019 в кинозале Государственного института искусствознания (ГИИ) в совместной научно-исследовательской программе ГИИ и и Музея АZ (Музея Анатолия Зверева) организуют кинолекторий «Советское киноискусство 50-70-х гг. в европейском контексте. Я могу говорить».
Двухгодичная научно-исследовательская программа «Советское неофициальное искусство 1950х — 1980-х годов» состоит из серии ежемесячных междисциплинарных научных семинаров и сопровождается публичными дискуссиями, кинопоказами, концертами и выставками.
Цель программы — изучение послевоенного искусства в России, привлечение новых архивных материалов и системное исследование культуры 1950-х — 1980-х годов как целостного исторического и художественного феномена.
Кинолекторий разделен на три цикла: советское кино 1950-х — 1970-х, восточноевропейское кино 1950-х — 1970-х и западноевропейское кино 1950-х — 1970-х.
В каждом цикле будут представлены восемь игровых картин и несколько документальных. Завершается каждый из трех циклов круглым столом с участием ведущих историков кино ГИИ и приглашенных специалистов.
Кураторы — Татьяна Гнедовская (ГИИ), Зоя Кошелева (Музей АZ).
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