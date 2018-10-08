В Москве пройдет премьера спектакля Геннадия Островского о Бруно Шульце

© Persiešu valodas stundas / Уроки персидского / Facebook

9 октября Еврейский культурный центр на Никитской имени Ральфа Гольдмана и Мемориал Жаниса Липке (Рига ) представят в Театре имени Вл. Маяковского московскую премьеру спектакля драматурга и киносценариста Геннадия Островского «Уроки персидского» о польско-еврейском писателе и художнике Бруно Шульце (1892-1942).

«Действие спектакля происходит в лагере, где надзиратель Гюнтер ищет человека, который может научить его персидскому языку. Это его давнишняя детская мечта. Так как в лагере находятся в основном евреи, мало кто из них знает персидский язык, а, в общем, никто, поэтому все они идут в печь. Еврей по имени Бруно Шульц очень хочет жить. Еще больше он хочет спасти своего маленького сына, который находится в соседнем детском лагере. И он решает давать Гюнтеру уроки персидского», — говорится в описании спектакля на сайте Театра Маяковского.

«Бруно Шульц — самый неизвестный из всех самых великих писателей ХХ века. — рассказывает о своей пьесе Геннадий Островский. — Сравнивать его не с кем, да и незачем, гений вряд ли сравним. То, что он написал, две маленькие книжечки странных рассказов, теперь переведены на все европейские языки, и вызывают оторопь, восхищение, ужас, смех, страх, недоумение, хохот, презрение, раздражение, скуку, сон, плач. <...> Пьеса, которую я сочинил и поставил — про Бруно и его убийцу. Там нет точной биографии или конкретных фактов их жизни, каждый еврей из маленького городка, где текла кровь по мостовой, узнает в Бруно себя. Насчет немцев не знаю. Не могу ручаться. Несмотря на то, что пьеса довольно сумасшедшая, у нее простой сюжет, придуманный мною. У Бруно нет бумаги и ручки, весь "персидский" язык, придуманный им, он держит в своей голове, все слова, глаголы, метафоры, фразеологизмы, весь огромный язык, всю Вселенную, все мифы, сказки, мужчин, женщин, любовь и смерть. Жизнь по-персидски это смерть. А смерть это смерть».

Спектакль идет на русском и латышском языках. Действующие лица и исполнители:

Гюнтер — Элита Клявиня (Латвия)

Ларс — Рихард Леперс (Латвия)

Бруно Шульц — Мария Данилюк (Москва)

Анна Чоланг — Йоланта Стрикайте-Лапиня (Латвия)

Московская премьера спектакля «Уроки персидского» входит в программу мини-фестиваля Бруно Шульца, в рамках которого в Еврейском культурный центре имени Ральфа Гольдмана также пройдут показы фильмов о Бруно Шульце и выставка его графики.







