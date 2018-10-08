В «Пионере» покажут «Проверку на дорогах» Алексея Германа

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10 октября в московском кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ картины Алексея Германа «Проверка на дорогах». После показа пройдет Q&A с главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.

Начало в 19:15. Как сообщает сайт «Пионера», Антон Долин ответит на вопросы зрителей и расскажет о своей книге «Герман. Интервью. Эссе. Сценарий», новое переиздание которой появилось этой осенью.

«Проверка на дорогах» (СССР, 1985)

Режиссер: Алексей Герман

Автор сценария: Эдуард Володарский

Оператор: Яков Склянский

Композитор: Исаак Шварц

В главных ролях: Ролан Быков, Олег Борисов, Владимир Заманский

На презентации можно будет купить книгу Антона Долина «Герман. Интервью. Эссе. Сценарий» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.















